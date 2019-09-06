В озере на столичных Позняках утонул мужчина, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

6 сентября в 11:47 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул.Срибнокильская, 13, в озере Срибный Кил находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. На расстоянии 7 м от берега на глубине 3 м было обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

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Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители