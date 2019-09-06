Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.09.19 18:30

В озере на столичных Позняках утонул мужчина, - ГСЧС

В Киеве водолазы ГСЧС достали из озера на Позняках тело утонувшего мужчины.

гсчс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

6 сентября в 11:47 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул.Срибнокильская, 13, в озере Срибный Кил находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. На расстоянии 7 м от берега на глубине 3 м было обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100