Замдиректора "Киевзеленбуда" организовал схему хищения 10 млн грн при проведении работ по благоустройству столичного парка "Партизанская Слава", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель генерального директора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен, что подтверждается заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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Правоохранители провели комплекс следственных действий в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальным вложениям коммунального объединения "Киевзеленбуд" и представителю коммерческой структуры.