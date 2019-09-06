Богдан, Кличко, Разумков, - вечером 6 сентября состоится премьера обновленной передачи "Свобода слова" Савика Шустера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Шустер LIVE.

в сообщении отмечается: "Свобода слова Савика Шустера возвращается уже сегодня. Премьера обновленной программы состоится на телеканале Украина в 21-00.

О том, будет ли в Украине оппозиция, об увольнении Кличко и об обмене пленниками смотрите сегодня вечером в новой Свободе слова Савика Шустера.

Подробности узнаем от первых лиц украинской политики - Андрей Богдан, Виталий Кличко, Дмитрий Разумков, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко, Сергей Соболев, Ирина Геращенко, Андрей Билецкий, Марина Ставнийчук, Антон Геращенко.

Дискуссия состоится в стенах новой студии: аудитория - вся Украина, впечатляющий дизайн и высокие стандарты ТВ-индустрии. На этот раз все будет иначе!

Посмотри своими глазами, какая она - свобода слова Савика Шустера".