Наемник РФ Неведров, охранявший обломки самолета Malaysia Airlines рейса МН17, приговорен к условному сроку

Об этом говорится в материалах суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Подсудимый - уроженец Енакиево (Донецкая область) Александр Неведров был задержан в начале февраля текущего года в Торецке. Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году).

Подсудимый имеет 2 несовершеннолетних детей и является инвалидом 3-й группы по зрению с марта 2018 года.

В конце июня 2014 года житель Енакиево решил вступить в ряды боевиков" ДНР". До конца ноября 2014 года обвиняемый, вооруженный автоматом Калашникова, в составе подразделения боевиков осуществлял охрану блок-поста в районе города Ждановка Донецкой области, блок-поста в ​​Енакиево, блок-поста в селе Петропавловка Шахтерского района Донецкой области и охрану обломков сбитого российскими террористами пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines вблизи указанного села.

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После задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса. В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.

Суд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами. Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, то суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы. В то же время, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. При этом осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения.

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Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.