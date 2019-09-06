Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик

"Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе, а в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял", - отметила она.

Она отметила, что задержанного доставляют к управлению полиции для проведения следственных действий.

"Спасибо мужчине, который узнал злоумышленника и сообщил о его местонахождение полицейским", – подытожила она.

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Как сообщалось, два человека были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, полученными в результате конфликта в троллейбусе на ул.Федорова в центре Киева.

"Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении