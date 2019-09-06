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06.09.19 20:55

В пользу семьи военнослужащего, погибшего под Иловайском, отсужено 4 млн грн

5 сентября судья Соломенского районного суда г.Киева Елена Букина полностью удовлетворила подготовленный "Силой права" иск семьи погибшего старшего инспектора батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" полковника милиции Виктора Ещенко.

овчаренко,иловайск

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе организации.

В сообщенииотмечается: "Так, суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу жены павшего защитника Украины Елены и 9-летней дочери Виктории 3 938 400,00 грн. морального ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины.

В конце мая 2014 полковник запаса Виктор Ещенко обратился в ГУ МВД Украины в Киевской области с просьбой зачислять его в состав батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец". Уже в начале июля был командирован в г.. Константиновку Донецкой области для несения службы по охране общественного порядка в зоне боевых действий на востоке Украины.

29 августа 2014 выходя из окружения в Иловайске, во время движения из-за Новакатеринивку колонна автомобилей и военной техники, в составе которой находился Виктор, попала в огневую засаду войск Российской Федерации и приняла бой. Российские военные вели огонь на поражение из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Полковник Ещенко погиб в ходе обстрела, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Виктора Ещенко посмертно награжден орденом "За мужество" III степени".

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