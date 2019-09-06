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06.09.19 21:05

Правительство создаст агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины

Агентство будет подчиняться министерству финансов. В правительстве рассчитывают, что таким образом вопрос государственного долга удастся деполитизировать.

деньги,бюджет,госдолг

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства в пятницу сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минфин создает новый центральный орган власти - отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда реализацию политики выделяют в отдельный государственный орган", - сказал Дубилет.

По его словам, вопрос государственного долга Украины таким образом будет деполитизирован.

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Как отмечается на Правительственном портале, Долговое агентство позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом. Агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Он будет подчиняться Министерству финансов. Для его создания и внедрения европейской практики управления госдолгом необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс, соответствующий законопроект правительство внесет в Верховную Раду.

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