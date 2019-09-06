Украина подала в Международный уголовный суд 6 обращений о нарушениях России в оккупированном Крыму

Об этом сообщили в Прокуратуре АР Крым в ответ на запрос украинского агентства УНН, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что Прокуратурой АР Крым совместно с украинскими правозащитными неправительственными организациями в период с 06.10.2017 года по настоящее время направлено 6 информационных сообщений в Международный уголовный суд", – говорится в сообщении.

В частности, прокуратура обратилась относительно нарушений международного права в аннексированном Крыму, изложенных в шести информационных обращениях к МУС:

Массовое уничтожение и присвоение имущества, не обоснованное военной необходимостью;

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Массовая депортация крымских заключенных, граждан Украины в места лишения свободы на территории России с целью отбывания уголовного наказания. Заявлено о тысячах задержанных, депортированных в российские исправительные колонии; Насильственное перемещение жителей Крыма на материковую Украину; Незаконный призыв граждан Украины, проживающих на территории аннексированного Крыма, в ряды Вооруженных сил России, давление и преследования за отказ от прохождения военной службы и пропаганда военной службы; Массовое выдворение с временно оккупированного полуострова 23 граждан Украины; Незаконное использование "живых щитов" как преступление против человечности, предусмотренное статьей 8 (2) (b) (ХХИИ) Римского статута.

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Ранее в России заявляли, что считают незаконными все решения арбитражей по искам, связанным с оккупацией Крыма. В Министерстве юстиции России утверждали, что у "этих трибуналов отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких споров".