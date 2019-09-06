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06.09.19 21:52

Секретарь СНБО Данилюк назначил Гурского своим советником по информационной безопасности

Специалист по гражданским технологиям и открытым данным Денис Гурский назначен советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Гурского, ключевыми направлениями работы на 2019-2020 гг. станут налаживание международного партнерства и привлечение иностранных экспертов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности; внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором; проведение широкой просветительской кампании для общественности и проведения соответствующих тренингов для государственных служащих.

Полный стратегический план и рабочую группу презентуют осенью 2019 года.

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Денис Гурский - председатель правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.

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