Касько собирается заняться реформой прокуратуры

Об этом Касько рассказал в комментарии журналисту "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля", - сказал Касько, отвечая на вопрос, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре Украины.

"Насколько я понимаю, она (политическая воля. - Ред.) есть и у президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее (прокуратуру. - Ред.) в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

По мнению чиновника, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".

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"Я об этом говорил с генпрокурором, и он абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, знать, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказанию виновного", - отметил он.

В то же время Касько добавил, что пока еще не знает перечень своих обязанностей в прокуратуре.

"Нет распределения. Пока выполняю поручение генпрокурора. Он меня попросил прийти на Антикоррупционный комитет парламента, поскольку я готовил проект закона о гражданской конфискации и возвращении статьи Уголовного кодекса о введении ответственности за незаконное обогащение", - сказал он.

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Касько не исключает, что в дальнейшем курировать международно-правовое сотрудничество в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько.