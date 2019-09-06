Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в распоряжении №315/2019-рп.

Напоминаем, 31 августа Зеленский, выполняя решение Верховного суда от 15 августа 2019 года, восстановил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого в 2017 уволил Президент Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РГА в шести областях

1 сентября 2017 года Порошенко уволил Коляду с должности председателя Кагарлыкской райгосадминистрации согласно ч. 10 ст. 118 Конституции, которая предусматривает, что в случае, если недоверие председателю РГА выразили две трети депутатов, Президент принимает решение об отставке председателя.