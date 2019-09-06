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06.09.19 22:31

Кабмин уволил замглавы МВД Трояна

На заседании Кабинета министров согласовал увольнение заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна.

Кабмин уволил замглавы МВД Трояна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщается, в ходе заседания Кабмин также уволил заместителей министра социальной политики, главы Министерства по делам ветеранов.

Отметим, Вадим Троян в 2014 году участвовал в противостоянии российской агрессии на востоке Украины, в частности, в освобождении украинских городов, среди которых Мариуполь и Марьинка.

Был заместителем командира полка "Азов".

С 4 марта 2016 года занимал пост первого заместителя главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года был назначен заместителем министра внутренних дел.

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