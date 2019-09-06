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06.09.19 22:43

Родные не видели Бекирова после выхода из СИЗО и не знают, где он

Родные ничего не знают о местонахождении отпущенного из симферопольского СИЗО Эдема Бекирова. "Суд" изменил ему меру пресечения 10 дней тому назад.

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Об этом на сессии Генического райсовета заявила супруга политзаключенного Гульнара Бекирова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ни адвокаты, ни мама, ни дочь Эдема Бекирова его не видели", - сообщила Бекирова.

По ее словам, 27 августа из зала "суда" в Симферополе Эдема Бекирова вывезли сотрудники ФСБ.

Гульнара Бекирова предположила, что ее мужа могли отправить на лечение после содержания в симферопольском СИЗО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тяжелобольного крымского политзаключенного Бекирова хотят принудительно доставить в "суд", - адвокат Велиляев

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

27 августа оккупационный "суд" в Крыму выпустил политзаключенного Бекирова из СИЗО.

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