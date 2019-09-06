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06.09.19 23:23

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области глава сельского совета и посредник задержаны на взятке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

За решение земельного вопроса сельский председатель требовал 70 тыс. грн взятки. С целью прикрытия преступной деятельности чиновник привлек посредника.

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

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Сегодня, 6 сентября, правоохранители задокументировали получение первого "транша" взятки в размере 35 тыс. гривен.

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 03

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ. ФОТО

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