Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За решение земельного вопроса сельский председатель требовал 70 тыс. грн взятки. С целью прикрытия преступной деятельности чиновник привлек посредника.
Сегодня, 6 сентября, правоохранители задокументировали получение первого "транша" взятки в размере 35 тыс. гривен.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.