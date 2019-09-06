В Конгрессе США подготовили резолюцию против приглашения России на саммиты Большой семерки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о приглашении российского президента Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки.

Сайрес активно поддерживает Украину, выступает против нарушения Россией международных норм.

"Членство России в Большой восьмерке было приостановлено в 2014 году, как прямой результат ее действий в Украине, включая незаконный захват Крымского региона", - заявил конгрессмен - "Будущее включение России в группу привязано к конкретному условию - уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".

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По его словам, с 2014 года Россия не только не изменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические институты во многих других странах, включая США.

"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в Большую семерку, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществе. Он также ослабляет нашу способность вести переговоры, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не приведут к заявленным последствиям. Я твердо убежден, что мы не должны позволять России вернуться в Большую семерку, пока она не прекратит оккупацию украинской территории и не будет соблюдать стандарты демократических обществ". - подчеркнул Сайрус.

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Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из Большой восьмерки, и призывает всех лидеров Большой семерки выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные требования.