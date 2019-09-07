На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир, - "Схемы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" .
В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".
А уже через несколько дней новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса.
Причем в компании как "новых лиц", так и представители "старой" власти.
"Схемы" зафиксировали, кто из новых и бывших топ-политиков и чиновников приветствовали Суркиса с юбилеем.