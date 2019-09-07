При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Комментируя информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией Кент отметил, что украинские лидеры уже убедились, как трудно будет вести переговоры с россиянами.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, а более ста украинских и крымскотатарских политических заключенных содержатся в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем РФ ответить за свою роль в уничтожении МН17 и полностью сотрудничать со следствием, - Госдеп США. ВИДЕО