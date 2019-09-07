Профильный комитет Рады рекомендует депутатам проголосовать за президентский законопроект об импичменте

Соответствующее решение поддержали члены комитета на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, предложение рекомендовать ВР принять законопроект 1012 по результатам рассмотрения в первом чтении и в целом поддержали 16 членов комитета, трое голосовали "против", двое воздержались.

Автором законопроекта является Президент Владимир Зеленский. Он определил документ как неотложный.

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады в своем заключении отмечает, что проект закона требует доработки.

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Присутствующие на заседании члены комитета, народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум, Максим Саврасов от "Европейской солидарности" и Роман Лозинский от фракции "Голос" высказывали замечания к законопроекту. В частности, они требовали присутствия на заседании докладчика Руслана Стефанчук и учета предложений ГНЭУ в законопроект.

"Целью и задачами принятия этого законопроекта являются создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдерживаний и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

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Предлагается, что внесенное на рассмотрение парламента письменное представление об инициировании импичмента должно содержать правовое обоснование необходимости создания специальной временной следственной комиссии, которая будет состоять из народных депутатов (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специального прокурора и специальных следователей.

После принятия решения об обвинении Президента Верховная Рада будет обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента от должности в порядке импичмента) и Верховного Суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом

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