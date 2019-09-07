ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УНН" со ссылкой на ГФС.

После введения новых штрафных санкций (с 22 августа по 4 сентября 2019 года) фискалы выписали 243 протокола за нарушение таможенных правил – ч. 3 ст. 470 (превышение установленного срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток - ред.) и ч. 3 ст. 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток) Таможенного кодекса Украины.

Ч. 3 ст. 470 Таможенного кодекса предусмотрен штраф в размере 8500 гривень, а ч. 3 ст. 481 – 17 000 гривень. Административная ответственность за нарушение этих статей Таможенного кодекса наступает после превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза более чем 20 суток и более чем 30 суток соответственно.

Напомним, с 22 августа ввели новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита – штраф в 170 тыс. грн или конфискация автомобиля, если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования машины.

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