Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины и улучшило прогноз со стабильного на позитивный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"6 сентября 2019 года, кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B - до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность. Fitch прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности государства.

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Аналитики агентства отметили, что высокая вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и послужит основой для реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.

Основными факторами, которые могут повлиять на повышение рейтинга в будущем, являются:

- повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

- совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

- перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

- дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

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Аналитики отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.

Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.