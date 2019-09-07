Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом пишет Washington Post.

Таким образом президент США хочет, чтобы Зеленский вмешался в американские выборы и помог ему победить.

По версии издания, попытка пересмотра Соединенными Штатами военной помощи для Украины, была своеобразным шантажом украинского лидера.

Также в материале отмечено, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани во время встречи с партнером Зеленского, дал понять, что все будет зависеть от расследования в Украине дела против Джо Байдена и его сына.

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Ранее американская газета The New York Times сообщала, что Джулиани обсуждал с теперь уже бывшим генпрокурором Юрием Луценко уголовное дело против газодобывающей компании Burisma Group, в совете директоров которой работал сын кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантер.

Компания Burisma Group подконтрольна бывшему министру экологии Украины и бизнесмену Николаю Злочевскому.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma.

В конце августа Трамп отказался однозначно сказать, какое решение примет о военной помощи Украине.

"Мы рассматриваем вопрос об Украине прямо сейчас", — сказал тогда глава Белого дома.

Бывший вице-президент США Джо Байден — один из самых известных политиков-демократов.

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