"Процесс пошел": Украинские моряки покинули "Лефортово", из СИЗО выехали два автобуса. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське" с места событий. На данный момент неизвестно, кто находится в автобусах.

З московського СІЗО "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.

Позже адвокат украинских моряков Николай Полозов написал, что "процесс пошел".

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат российскому "Интерфаксу" в субботу.

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В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

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Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще для политзаключенного Павла Гриба.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

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