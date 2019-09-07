Российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов: кого Украина передает в РФ

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников среди адвокатов террористов, в частности Валентина Рыбина, на обмен идут самые известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов.

На обмен идут:

Алексей Седиков – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взят в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") близ села Троицкое.

Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия числился по документам прикрытия "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взят в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады у села Желобок 24 июня 2017-го.

Денис Сидоров – российский наемник, взят в плен 8 сентября 2016-го года.

Сергей Егоров, российский наемник, взят в плен в бою под Новониколаевкой, 14 апреля 2017 года (просим откликнуться участников боя, об этом стоит написать).

Баранов Александр – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.

Одинцов Максим - Баранов Александр – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов. Кимаковский Игорь – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в дороге и задержан пограничниками на украинском блок-посте с удостоверением снайпера "ДНР". Валехидис Александр – задержан СБУ за шпионаж во Львове.

Жидких Аркадий – россиянин, наемник бригады "Восток", в Украину приехал скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России. Ковалис Ольга – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины. Черных Павел - супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины. Мефедов Евгений – россиянин, который переехал в Украину в 2013-м году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014-го, что привело к гибели 52 человек.

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По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась менять российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.

Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.

Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.

Александр Саттаров - экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017-го года в Днепре, после возвращения в Украину.

Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.

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