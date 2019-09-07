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07.09.19 11:09

К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая. ВИДЕО

К военному аэродрому в Борисполе приехал пустой автобус и машина скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 01
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 02
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 03
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 04
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 05
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 06

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