Российское следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой, - Полозов

Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал Полозов. По информации адвоката, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.
Напоминаем, в июле 2019 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить удерживаемых в РФ 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство. "В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет", - сообщала Денисова.
В августе адвокат Полозов сообщил, что российское "следствие рассматривает ходатайство Денисовой на общих условиях, так как она не является стороной по делу, то есть в течение месяца"