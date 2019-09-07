Два спецборта будут забирать обмениваемых людей, фактически точка обмена будет в воздухе, - Карпачева

Об этом 7 сентября в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня с нетерпением ждем возвращения граждан Украины на родину, которое должно состояться буквально в течение двух часов. Время определено. Происходит все синхронно с украинской и российской стороны. Согласованы списки", - сказала она.

По информации Карпачевой, в списках по 35 человек с каждой стороны.

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"Проведенная колоссальная работа разных служб. Это общий успех двух сторон в результате очень сложных переговоров, которые состоялись. Безусловно роль президентов, которым удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, начав прямой диалог.

Украинские президент помиловал 16 человек своим указом. Из них три женщины. все они сейчас находятся в Борисполе и проходят паспортный контроль. Российская сторона сегодня утром вывезла украинских военных моряков и наших политических заключенных в аэропорт Внуково, где они проходят формальности перед вылетом.

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Два спецборта вылетели навстречу друг другу. Будут забирать обмениваемых людей. То есть фактически точка обмена будет в воздухе", - добавила она.