Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, как сообщает российский "Интерфакс", одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Отметим, заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вылетает из московского аэропорта "Внуково", и написал "Встречайте".

Only jet in many years towards Russia passes Kyiv Boryspil’s main terminal. pic.twitter.com/aIotIK549j

THAT WAS IT!

Putin has his criminals back - unpunished.

Tu-204 moving toward runway. pic.twitter.com/anmZEglea7