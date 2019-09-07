Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.

Приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы













































Родственники украинских граждан стоят на ВПП перед аэропортом и встретили посадку аплодисментами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В "Борисполе" ждут самолета с украинцами. ФОТОрепортаж

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка.