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07.09.19 13:39

Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в Киеве.

Самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.

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Приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

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Фото Олег Богачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В "Борисполе" ждут самолета с украинцами. ФОТОрепортаж

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка.

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