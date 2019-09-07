Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до "Внуково". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Flightradar24, Ту-204 специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту совершил посадку в аэропорту "Внуково".

"За этим днем (стоит. - Ред.) огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания", - сказала уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), сообщает Интерфакс.

В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной. "Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала максимально поддерживать настрой на решение проблем после состоявшегося в субботу обмена.

"Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - написала Захарова в фейсбуке.