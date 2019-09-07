Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко приветствовал освобождение украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Освобождение украинцев - пленников Кремля - ​​это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!

Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.

Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал он.

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