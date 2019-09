Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевичс написал в Twitter.

"Очень хорошо, что украинских политических заключенных, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освободили, Россия никогда не должна была брать их в заложники, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако, я верю, что справедливость в конце концов будет установлена", - написал Ринкевичс.

Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served