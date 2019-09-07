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07.09.19 15:11

Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс приветствовал возвращение домой украинцев-узников Кремля.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевичс написал в Twitter.

"Очень хорошо, что украинских политических заключенных, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освободили, Россия никогда не должна была брать их в заложники, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако, я верю, что справедливость в конце концов будет установлена", - написал Ринкевичс.

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