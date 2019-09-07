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07.09.19 15:30

Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух

Украинского активиста Владимира Балуха российские силовики просили написать прошение о помиловании, но он ответил отказом.

Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В "Лефортово" я был три недели, немного больше, с 16 августа. После того как приходил консул в тот четверг, то тогда уже понял, что предстоит обмен. Меня, когда привезли в "Лефортово", то в первую очередь хотели заставить, чтобы я написал "на помилование". Я отказался. Они сказали: "Ну Вы же понимаете – это формальности, и без вас это сделаем. Я сказал: "Пожалуйста, карты вам в руки… Я три недели жил надеждой на обмен", – сказал Балух.

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После освобождения, по словам Балуха, в первую очередь он "хочет насладится свободой".

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