С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Да, 30 числа он [Медведчук] был у меня. Не знаю, почему посещал именно меня. Просто у меня есть определенные отношения, может для вас это покажется странным, потому что Вадим Рабинович в оппозиционной партии "За життя". Но у меня с ним хорошие отношения со времен последнего Майдана. Он нам очень сильно помогал. Хотя он сейчас и оппозиционный политик, на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй. Если бы вы знали все, что он сделал…", — отметил он.

Более того, утверждает Карпюк, он помнит визит Рабиновича еще в 2017 году.

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"Рабинович приехал ко мне еще 2 года назад, в 2017 году, во Владимир. В тюрьму. Ему разрешили со мной встретиться. Он мне сразу сказал: "Коля, я занимаюсь твоим освобождением". Он обещал мне, что до конца года или в начале 2018 года вопрос будет решен. Сказал, что Медведчук тоже занят этим вопросом. Поэтому я был уверен, что люди этим занимаются", — подчеркнул он.