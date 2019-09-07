Обсуждать по телефону не стоило, - журналистка Лупова рассказала о начале поисков Евгения Панова

Об этом в своем посте напомнила журналистка Татьяна Лупова, передает Цензор.НЕТ.

"Это был поздний вечер, у меня зазвонил телефон, незнакомый номер. Я ответила, на той стороне был молодой человек, говорил, что мы когда виделись, а сейчас ему нужна помощь, и ему посоветовали обратиться ко мне. Голос был немного растерян, очень обеспокоен.

- Моего брата похитили и вывезли русские, он бывший разведчик, служил в АТО...

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Обсуждать телефону это не стоило, я дала домашний адрес. Через полчаса мы сидели на кухне и чертили на бумажках планы. Информации было мало, в принципе на тот момент не было даже четкого понимания, каким образом Женя оказался в руках террористов. Зато были советы от друзей и знакомых, не говорить никому, ребята, видимо, надеялись вытащить его по своим каналам. Но было понятно, что похищать его из Крыма будет никак, это не ОРДЛО, где оставались хоть какие-то возможности...

Я была за публичность и привлечение внимания, чтобы его там тихонько не убили. Решили послушать еще чье-то мнение. В час ночи не так просто найти кого-то. Юрий Бутусов поднял трубку. Я рассказала историю, он согласился, что надо поднимать всех на ноги, потому что Крым на тот момент уже очень прославился исчезновением украинцев.

Избрали стратегию, по которой будем действовать, чтобы по крайней мере не дать никому обвинить его и списать.

Первая новость оперативно вышла на "Цензоре", - сообщила журналистка.

По ее словам, утром начался обзвон контактов, "начиная от журналистов, общественных организаций и омбудсмена, заканчивая МО и СБУ".

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"Уговаривали, убеждали, просили подключиться, взять в работу, спасти, защитить...

С тех пор прошло три года и Женя вернулся домой живым.

Игорь Котелянец, я тебя поздравляю. Это твоя личная победа, ты сделал все возможное и невозможное ради брата. И спасибо, что тогда позвонил, что я могла тогда помочь, а сейчас чувствовать эту радость со слезами на глазах.

А Жене передай, что обязательно должен теперь быть нам счастливым", - подчеркнула Лупова.







Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

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Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Содержится Панов в колонии №6 в российском Омске.

Брат Евгения Панова сообщил 26 июня 2019 года об ухудшении его состояния здоровья. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается политзаключенный с промежутками в 15 часов.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.