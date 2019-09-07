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07.09.19 19:33

Глава СБУ Баканов: "Включение Цемаха в список на обмен - еще одно доказательство причастности РФ к уничтожению МН-17"

Требование Москвы внести свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха в список на обмен является очередным подтверждением причастности РФ к авиакатастрофе малазийского Боинга.

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Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны", - сказал Баканов.

Глава СБУ отметил, что отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. 

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Он подчеркнул, что правоохранители имели возможность провести с Цемахом все необходимые процедуры.

"Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать", - сказал Баканов.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу МН17.

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