Глава СБУ Баканов: "Включение Цемаха в список на обмен - еще одно доказательство причастности РФ к уничтожению МН-17"

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны", - сказал Баканов.

Глава СБУ отметил, что отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

Он подчеркнул, что правоохранители имели возможность провести с Цемахом все необходимые процедуры.

"Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать", - сказал Баканов.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу МН17.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха