Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер

Заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей", – цитирует РИА Новости слова Эспера.

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На вопрос о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, глава Пентагона заявил, что России "нужно изменить свое поведение".

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед", – сказал Эспер.

При этом он выразил сожаление, что Россия и США сейчас находятся в подобной ситуации.

"Наша цель – попытаться поставить их (Россию) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", – заключил Эспер.

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Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, и новый европейский проект невозможен без глубокого пересмотра связей с Москвой. По его словам, оставаться в войне позиций с Россией, так же, как и "выступать с позиции слабого по отношению к России", не в интересах Франции. В связи с этим, по его мнению, "нужно переосмыслить эту грамматику (отношений с Россией) очень глубоко".