Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook

Напомним, аккаунт главного редактора Цензор.НЕТ "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в начале сентября заблокировали на 30 дней.
При этом Facebook даже не показывает публикацию, за которую получено блокирование. То есть нет возможности выяснить и ответить.
Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.
В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.
Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.
Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.