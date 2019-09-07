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07.09.19 21:19

Военнослужащий погиб при перемещении военной техники на Черниговщине, - ОК "Север"

Сегодня, 7 сентября, в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север".

Военнослужащий погиб при перемещении военной техники на Черниговщине, - ОК "Север"

Об этом говорится на официальном фейсбук-странице ОК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что сегодня, 7 сентября 2019 года, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север".

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По поводу трагического случая командование ОК "Север" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины...

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований", - отмечается в сообщении.

Военнослужащий погиб при перемещении военной техники на Черниговщине, - ОК Север 01

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