Враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям ОС в районе Пивденного и Шумов, - пресс-центр

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил четырежды: вблизи Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Талаковки (из стрелкового оружия) и Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 сентября в Херсоне простятся с погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" от обстрелов страдали позиции ОС в районе Новгородского (обстрел велся из миномета калибра 82 мм), Пивденного (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм), Шумов (из артиллерийских систем калибра 122 мм), Майорска (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Новотошковского (из гранатометов различных систем).

Напомним, 6 сентября российско-террористические войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.