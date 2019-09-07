Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики, - снайпер Воборникова

Она опубликовала воспоминания о пленном, которого убили и после еще какое-то время шантажировали его родных требованием денег за якобы обмен, передает Цензор.НЕТ.

"Честь и совесть на компромисс не меняю …

Это было в 14м... Тогда я еще разрывалась между войной и волонтерством... А он уже был там...

Пошел добровольцем во второй волне...

Мама долго об этом не знала, считала что он в Мюнхене заканчивает обучение.

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Мне признался, но я могла ему сказать? Я, человек который был на Майдане, а потом сама дышала пылью фронтовых дорог. Конечно, сказала, что должна была сказать.

Мама узнала через несколько месяцев. Знакомые за несколько тысяч км от Украины все равно как-то узнали и сказали. Она, как ни странно, поддержала. Может, потому что понимала, что ничего не изменит, а может потому, что и брат, и отец, и дедушки, все были на войнах и все защищали свою страну.

О плене узнали не сразу. А когда узнали, то сразу не поверили, ведь тогда уже полным ходом аферисты работали в этой сфере.

Но через пару дней информацию подтвердили в его части.

Я не могла поверить, что этот человек попал в плен. Он, как я, лучше подорвется, но не сдастся.

Только потом узнала, что он был тяжело контужен в тот момент.

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Прислали только останки... Не сразу... Но и по ним было понятно, когда примерно его убили...

Убили... А потом еще месяц звонили родителям и требовали денег за то, чтобы его пустить на обмен...

Прошло более 4 лет...

За то, что они с ним сделали, я немало их за эти годы на тот свет отправила и калеками жить оставила...

Но понимаю только одну истину: договариваться с ними нельзя. Ни в коем случае.

Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики.

Если за меня моя страна потеряет территорию 20 на 20 км, то лучше пусть меня вложат в яму 1 на 2 м, зато моя совесть будет чиста, а моя страна свободна", - уверена Воборникова.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.