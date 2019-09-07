"Энергоатом" не снял с аукциона участника без сертификата, чтобы быстро "слить" 38 млн грн, - "Наші гроші"

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

"Энергоатом" хочет заказать услуги настройки информационной подсистемы формирования расчета сводной сметы на базе программного обеспечения SAP BPC. Для этого ему нужно, чтобы у каждого участника тендера был действительный сертификат о наличии центра экспертизы PCoE (Partner Center of Expertise).

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ООО "Бриг-ритейл" подало в составе предложения желаемый сертификат, а фирма "Айгенметод" такого сертификата не предоставила. Зато фирма сообщила, что планирует привлечь на субподряд другую фирму - ООО "Беной", у которой есть соответствующий сертификат.

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"При этом заказчик требовал представления сертификата о наличии центра экспертизы именно у участника торгов, а не субподрядчика. За непредоставление необходимых документов участника тендера должны дисквалифицировать, а не допускать к торгам. В случае отклонения одного из двух участников нужно отменять и сами торги из-за отсутствия конкуренции, а не продолжать процедуру закупки", - отмечают расследователи.

При этом фирмы "Бриг-ритейл" и "Беной" в июне 2019 года разыграли другой тендер "Энергоатома" на настройку подсистемы управления персоналом на базе софта SAP ERP. Тогда подряд стоимостью 58,10 млн грн получил "Бриг-ритейл". почему на последнем тендере вместо "Беной" со всеми необходимыми документами появился "Айгенметод" - неизвестно.

ООО "Айгенметод" принадлежит Анатолию Федоруку (77%), Николаю Струтинскому и Олегу Мадсену. Директором является Александр Татура.

Фирма прописана на ул. Хорива, 39-41, где также прописано ООО "Сапран Украина", учредителем и директором которого является тот же Татур. Ранее основателем фирмы было российское ЗАО "Сапран групп". А в 2017 году Украина внесла "Сапран Украина" в список российских юридических лиц, на которых наложены санкции за военную агрессию России против Украины.

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3 сентября НАБУ провело обыски в офисах двух фирм, в том числе "САП Украина", в рамках расследования возможной растраты средств ГП "НАЭК "Энергоатом" при осуществлении закупок лицензионного программного обеспечения.

Руководитель обысканной фирмы Максим Матяш обратился к премьер-министру Гончаруку с призывом проконтролировать деятельность правоохранителей.

Фирмы "Бриг-Ритейл" и "Беной" входят в очень узкий круг компаний, которые имеют партнерские отношения с компанией "САП Украина". Это украинское представительство немецкого производителя софта SAP под руководством Максима Матяша, которое уполномочено выбирать партнеров по своему усмотрению.

Сейчас в Украине насчитывается всего семь таких партнерских фирм, из которых только четыре участвуют в закупках заказчиков, которые требуют авторизационные письма от "САП Украина". Обычно эти фирмы не создают друг другу настоящей конкурентной борьбы. При этом в Украине искусственно поддерживается самое маленькое в Европе количество партнеров SAP как в абсолютном измерении, так и в пересчете на количество населения.

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