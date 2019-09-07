Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Нидерланды выразили глубокое сожаление тем, что Украина выдала России подозреваемого по этому делу. Он был допрошен перед тем, как отправиться в Москву, но следственная группа хотела бы иметь возможность провести его повторный допрос.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.