Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах 9 сентября, - Ле Дриан

Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.
"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения на Донбассе. - Ред.), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.
Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.
9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.
Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.