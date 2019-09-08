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08.09.19 01:21

Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах 9 сентября, - Ле Дриан

Основной темой переговоров Франции и РФ в формате "2+2" 9 сентября станет конфликт в Украине.

россия,франция

Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

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"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения на Донбассе. - Ред.), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.

Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.

9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.

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