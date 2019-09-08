Наемники РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие…За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Богдановки - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм; вблизи Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали", - подытожили в штабе ООС.

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