Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Франция и ФРГ интенсифицируют усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться новых подвижек и для выполнения политических аспектов Минских договоренностей" - отмечается в нем.

Состоявшийся в субботу обмен заключенными РФ и Украины в тексте характеризуется как "решающий шаг для возобновления конструктивного диалога. Этот диалог должен быть продолжен в ближайшие недели".

"Президент Республики приветствует обмен заключенными, проведенный сегодня Россией и Украиной", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах 9 сентября, - Ле Дриан