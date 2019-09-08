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08.09.19 08:33

Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец

Власти Франции и Германии в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе.

Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Франция и ФРГ интенсифицируют усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться новых подвижек и для выполнения политических аспектов Минских договоренностей" - отмечается в нем.

Состоявшийся в субботу обмен заключенными РФ и Украины в тексте характеризуется как "решающий шаг для возобновления конструктивного диалога. Этот диалог должен быть продолжен в ближайшие недели".

"Президент Республики приветствует обмен заключенными, проведенный сегодня Россией и Украиной", - подчеркивается в заявлении.

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