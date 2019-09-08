Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.09.19 09:11

Украина планирует продолжать процесс разведения войск на Донбассе, - Зеленский

Украина намерена продолжать процесс разведения войск на Донбассе, в частности у населенного пункта Золотое.

зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Владимир Зеленский после встречи освобожденных граждан Украины.

"Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом – разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны", – сказал Глава государства в Международном аэропорту Борисполь.

По словам Зеленского, после этого будет наиболее сложный этап – возвращение территорий.

"Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории", – подчеркнул Президент.

"Полагаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей", – сказал Глава государства.

Вместе с тем Президент отметил, что пока невозможно говорить о сроках освобождения задержанных крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова говорил с Путиным по телефону

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100