"Там, где в Украине национальный праздник, у нас снова спецоперация и "инструмент геополитики"", - российская газета про обмен пленными

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская "Новая газета".

"Обмен заключенными, а по сути заложниками, приветствуют, кажется все — вне зависимости от политических взглядов. Этот обмен, рассуждая здраво, должен был состояться давно, но мешало разное, например, гибридная война, плохие личные отношения Путина и Порошенко, а еще, кажется, отсутствие у украинцев приемлемой платы за своих граждан. Как теперь понятно, возможность расплатиться у Киева появилась лишь несколько месяцев назад, после того как под Донецком был захвачен свидетель по делу о гибели малазийского "Боинга" Владимир Цемах. По признанию Зеленского, невключение Цемаха в обменные списки грозило сорвать переговоры целиком", - напоминает газета.

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При этом автор статьи отмечает разницу между обменом в Россиии и в Украине.

Одно из отличий, как отмечается, в том, что президент России не поехал во Внуково встречать освобожденных в Киеве заключенных.

"Самого известного из последних, журналиста Кирилла Вышинского, встречал глава агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Похоже, по кремлевским представлениям о дипломатии, это уже максимальный уровень, на который могут рассчитывать герои, вернувшиеся домой. Впрочем, пропаганда даже не пытается сделать доставленных в Россию лиц, большинство из которых граждане Украины, героями. Родственников не оповестили о точном списке фамилий и времени чартерного рейса, освобожденных встречали во Внуково спецслужбы.

Более того, российские информационные агентства дали фотографию освобожденных с отретушированными лицами", - говорится в статье.

"В общем, там, где в Украине национальный праздник, у нас снова спецоперация и "инструмент геополитики". Мы так ценим своих политзаключенных, что предпочитаем никому не называть их имена. Так вслед за гибридной войной начинается гибридная правозащита. Правы те, кто сейчас говорит о разной природе двух государств. Нынешняя Россия — империя и автократия, а Украина — демократическое национальное государство. В России власть держится на том, что сохраняет дистанцию от обычных граждан, а человеческая жизнь чаще воспринимается в качестве топлива для больших государственных дел. Украинцы же недавно избрали себе президента, и ему волей неволей приходится оправдывать ожидания: совершенно не важно, делает ли он это искренне или "для рейтинга".

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Наши сограждане сейчас спорят о том, следует ли понимать возвращение российских представителей в ПАСЕ, а также потепление в отношениях с Киевом как сигнал о "либерализации" курса Кремля. На самом деле здесь все объясняется предельно цинично. Не вытягивая одновременно и борьбу с недовольством внутри страны, и "геополитическое величие", в Кремле решили заложить новый крутой вираж и реализовать китайский сценарий. То есть формально дружить и торговать с соседями (кроме тех, с которыми ведутся территориальные споры) и одновременно закрутить до предела гайки во внутренней политике.

Так что не удивляйтесь, если дубинки полиции упадут на головы граждан одновременно с каким-нибудь международным форумом о развитии демократии в Европе, организованным за счет Москвы", - подытожил автор. .