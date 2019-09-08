Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на theБабель, Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник".

"Я кроме всего прочего сегодня и оперативный сотрудник", — ответил Баканов корреспонденту.

4 сентября Григорий Суркис отмечал 70-летний юбилей в столичной гостинице "Интерконтиненталь". На мероприятии были десятки гостей, политиков, нардепов. Пришли три президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Журналисты "Схем" также заметили Виктора Пинчука с супругой, сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра, экс-главу СБУ Василия Грицака, действующего главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

По данным "Схем", около полуночи Баканов и Шефир вместе покинули "Интерконтиненталь". По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис приезжал в офис СБУ на Владимирской.

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