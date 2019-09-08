МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как подчеркивают в дипломатическом ведомстве, Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

Так называемые местные выборы - это грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, и целого ряда международных правовых документов и договоров.

"Результаты этого незаконного голосования является юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - говорится в сообщении .

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В МИД добавили, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиление международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма .

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживания диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям", - отметили дипломаты.

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МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов в оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.